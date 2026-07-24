Wir Menschen machen die Meere lauter - zum Beispiel durch Schiffsverkehr - und das beeinträchtigt auch die Verständigung der Tiere.

Ein internationales Forschungsteam hat hunderte Laute von Pottwalen untersucht, alle aufgenommen in der Karibik - also da, wo zum Beispiel viele Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind.

Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden im Fachmagazin Ecological Informatics.

Laute wurden undeutlicher

Sie sagen: Immer, wenn es Unterwasserlärm durch Schiffe gab, dann veränderten sich die Laute der Pottwale merkbar. Sie wurden undeutlicher, schon auf kurze Entfernung.

Außerdem stellten die Forschenden fest, dass die Pottwale bei Unterwasserlärm auch andere Laute von sich geben, die eher kürzer sind und anders klingen - vielleicht, damit sie sich in dem Lärm besser verständigen können.

Die Forschenden können so anhand der Pottwal-Laute auch erkennen, ob Schiffe in der Nähe sind oder nicht.