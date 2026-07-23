Orcas zerfetzen Mondfische

Orcas überraschen immer wieder mit neuen Jagd- und Fress-Strategien.

Jetzt konnten Forschende beobachten, wie die Wale tote Mondfische zerfetzt haben. Mondfische gehören zu den schwersten Knochenfischen der Welt und können bis zu zwei Tonnen wiegen. In den beobachteten Situationen hat immer ein Orca einen toten Mondfisch an der Schwanzflosse festgehalten, während ein anderer Orca auf beide zugeschwommen ist und beschleunigt hat. Dann hat er den Mondfisch so gerammt, dass der in zig Teile zerplatzt ist.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Frontiers in Ethology, dass es dafür verschiedene Erklärungen gibt: Zum einen könnte es eine Strategie sein, um Beute für Orca-Jungtiere in viele kleine Teile zu zerlegen. Zum anderen könnte das Verhalten gesundheitliche Vorteile haben, weil auf der Haut von Mondfischen ganz bestimmte Mikroorganismen leben, die sich durchs Zerfetzen im Wasser verteilen. Und schließlich könnte es auch einfach ein Spiel der Orcas mit ihrer Beute sein.