Am Meeresboden gibt es warme Quellen und dort in der Umgebung siedeln sich gern Mollusken an, Weichtiere wie Schnecken oder Muscheln.

Doch mehr als die Hälfte der Weichtierarten dort sind vom Aussterben bedroht, und zwar, weil in der Tiefsee Bergbauprojekte drohen. Die Weltnaturschutzunion fordert deswegen, dass geplante Projekte gestoppt werden. Verschiedene Unternehmen wollen aus den heißen Quellen Rohstoffe holen, wie Kupfer, Kobalt oder Zink.

Die Fachleute sagen, dass die Weichtiere eine wichtige Rolle spielen in den Nahrungsnetzen der Tiefsee, und sie können auch den Menschen nützen. Eine bestimmte Schnecke war zum Beispiel Vorbild, um Nanopartikel für neue Technologien herzustellen. Andere Mollusken haben geholfen, Alternativen zu Kunststoff zu entwickeln.

Wenn an den Quellen Rohstoffe abgebaut würden, dann würden sich Sedimente ablagern, und das könnte das gesamte Ökosystem dort ersticken.

Ab nächster Woche treffen sich Meeresbodenbehörden, um über die Regulierung von Meeresbergbau zu entscheiden.