Was geht in der Tiefsee so ab? Menschen wissen das weniger gut als Tintenfische. Doch die erzählen uns nicht, wo genau sie unterwegs sind.

Japanische Forschende wollen das über DNA-Spuren herausfinden, die Tintenfische im Meerwasser hinterlassen. Bisher war das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes Fischen in trübem Wasser - doch jetzt wissen die Forschenden, nach welchen DNA-Fragmenten genau sie suchen müssen. Damit können sie nachvollziehen, welche Tintenfischarten in welchem Meeresgebiet unterwegs sind, ohne sie fangen zu müssen. Die Details beschreiben sie im Fachjournal Marine Environmental Research. Tintenfische sind für die Ökologie spannend, weil sie in der Mitte der Nahrungskette stehen - sie jagen andere Meerestiere, werden aber auch gefressen.