In Kenia hat die "Our Oceans Conference" angefangen - ein jährliches Treffen von Regierungen, NGOs und der Privatwirtschaft zum Zustand der Ozeane.

Es ist das erste Mal, dass die Konferenz auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Dutzende Länder sind dabei, die Bundesregierung schickt einen Staatssekretär aus dem Umweltministerium.

Ein Thema sind zum Beispiel mögliche Investitionen in die "Blue Economy", also die wirtschaftliche Nutzung von Meeren und Küsten. Ein weiterer Aspekt in diesem Jahr ist die Ernährungssituation in Afrika. Fisch spielt nämlich eine große Rolle, steht aber nur selten im Fokus. Die "Our Oceans Conference" findet in Mombasa statt. Die Stadt ist ein wirtschaftliches Zentrum an der Küste Kenias direkt am Indischen Ozean, und damit auch ein wichtiger Ort für den Fischhandel.