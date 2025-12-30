Aktuell leben knapp 73 Millionen Menschen mehr auf der Welt als noch vor einem Jahr.

Wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung mitteilt, ist das ein Zuwachs fast in der Größenordnung der Bevölkerung Deutschlands. Insgesamt wird die Anzahl der Menschen damit auf fast 8,3 Milliarden geschätzt.

Kritik an fehlender Selbstbestimmung

Dabei ist die Geburtenrate in Deutschland gesunken - hier droht eine Überalterung der Gesellschaft. In Ländern südlich der Sahara in Afrika gibt es dagegen die größte Jugendgeneration aller Zeiten: Über 40 Prozent der Bevölkerung sind dort jünger als 15 Jahre. Die Stiftung sieht das als Problem für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung. Insbesondere junge Frauen könnten dort oft nicht selbst entscheiden, wann, mit wem und wie viele Kinder sie bekommen. Das sei aber ein Menschenrecht.