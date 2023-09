Die Vorfahren von uns Menschen haben wohl schon vor fast einer halben Million Jahren mit Holz gebaut. Und damit deutlich früher als bisher gedacht.

Darauf deutet eine Entdeckung von Forschenden in der Nähe der Kalambo-Fälle in Sambia in Afrika hin. Das archäologische Forschungsteam dort hat die bis dato älteste Holzkonstruktion der Welt gefunden. Fachleute schätzen sie auf mindestens 476.000 Jahre.

Bei der Holzkonstruktion handelt es sich um zwei ineinander verkeilte Klötze, die wohl absichtlich verbunden wurden - wahrscheinlich als Fundament einer Plattform oder Teil einer Behausung.

Holz wird nur selten in so alten Grabungsstätten gefunden, weil es relativ schnell verrottet. An den Kalambo-Fällen hat der dauerhaft hohe Wasserstand das Holz erhalten.

Die Entdeckung stellt laut den Forschenden die vorherrschende Meinung in Frage, dass die Vorfahren der Menschen in Sambia in der Steinzeit Nomaden waren. An den Kalambo-Fällen hatten sie nicht nur eine ganzjährige Wasserquelle, sondern der Wald um sie herum lieferte ihnen auch genug Nahrung. Die Studie ist im Fachmagazin Nature erschienen.