Menschen hinterlassen überall ihre Spuren. Und Forschende werden immer besser darin, diese aufzuspüren.

Es ist nun erstmals gelungen, alte menschliche DNA an Höhlenwänden nachzuweisen. Ursprünglich wollte das Forschungsteam die Kunst in mehreren Höhlen in Spanien und Portugal nur datieren und chemisch analysieren. Mit dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie wurden die Untersuchungen um DNA-Analysen erweitert.

So kam die DNA an die Wand