Ihr lauft an einem Strand lang, unter euren Füßen ist Sand.

Aber: Dieser Sand besteht gar nicht unbedingt nur aus Sand, sondern die Körnchen sind zum Teil auch kleingeschredderte Ziegel, Industrieabfälle, Asphalt, Beton und Glas. Das zumindest hat ein Sediment-Forschungsteam der Uni Glasgow in Schottland festgestellt.

Es hat sich mehrere Strände an der Ostküste Schottlands angeschaut. Und dabei gemessen, dass dort im Schnitt mehr als 20 Prozent der größeren Sandteilchen aus Material stammen, das Menschen verarbeitet haben. Die meisten Teilchen stammten aus alten Ziegeln. Die Forschenden sagen: Das Material wurde als Müll am Strand abgeladen und ist dort zu immer kleineren Teilchen geworden - oder es wurde durch Stürme dorthin geweht. Und das könnte sich in Zukunft noch verstärken, durch Klimaveränderungen.