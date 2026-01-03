Wenn es darum geht zu bestimmen, wer der älteste Vorfahr des Menschen ist, ist ein Kriterium entscheidend: der aufrechte Gang.

Lange galt die Vormenschen-Art Orrorin tugenensis als ältester Vorfahr: Dieser Affe soll schon vor sechs Millionen Jahren in Kenia auf zwei Beinen unterwegs gewesen sein. Dann wurden aber vor gut 20 Jahren im Tschad Fossilien entdeckt, die darauf hindeuten, dass es schon etwa eine Million Jahre früher einen Affen gab, der auf zwei Beinen unterwegs war: der Sahelanthropus tchadensis.

Forschende aus den USA schreiben jetzt in den Science Advances, dass sie neue Belege dafür gefunden haben, dass dieser Vormensch tatsächlich ein Zweibeiner war. Das Team hat 3-Technologie genutzt und sich auf einen bestimmten Punkt am Oberschenkel konzentriert - da, wo ein bestimmtes Band befestigt ist, das für den aufrechten Gang gebraucht wird.

Das Team schreibt: Die Beweise sind eindeutig. Sahelanthropus tchadensis ist aufrecht gegangen und damit unser ältester Vorfahr.