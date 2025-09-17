Manche Menschen schlagen sich auch lange nach einer Corona-Infektion noch mit Symptomen wie Erschöpfung oder Kopfschmerzen herum.

Long Covid kann aber wohl auch die Periode verlängern. Dass Coronaviren den Menstruationszyklus stören können, ist schon bekannt. Ein Team von der Uni Edinburgh wollte wissen, wie genau. Es hat mehrere tausend Frauen zu diesem Thema befragt, darunter etwa 1000, die länger als einen Monat nach einer Covid-Infektion noch Symptome hatten. Diese Long-Covid-Betroffenen hatten deutlich häufiger überdurchschnittlich lange Monatsblutungen, die mehr als acht Tage dauerten. Sie hatten ein höheres Level von einem bestimmten Hormon im Blut, das unregelmäßige Perioden mitverursacht. Und: unterschiedliche Long-Covid-Symptome wurden in verschiedenen Zyklusphasen schlimmer: Erschöpfung und Muskelschmerzen vor und während der Periode, Atemnot danach.

Die Forschenden vermuten, dass Long-Covid-Symptome und Geschlechtshormone, die den Zyklus steuern, sich gegenseitig beeinflussen.