Archäologinnen und Archäologen haben jetzt neue Hinweise darauf gefunden, dass versklavte Afrikaner am Bau beteiligt waren, nachdem sie Proben aufs genaue Alter analysiert haben - mithilfe von Radiokohlenstoff - und Lumineszendatierungen. Die Gruppe schreibt im Fachmagazin Antiquity, dass der Bau im 9. Jahrhundert begann und über mehrere Jahrhunderte dauerte. In dieser Zeit ist Sklavenarbeit und auch ein mehrjähriger Aufstand von Sklaven in dem Gebiet nachgewiesen.

Nachfahren dieser Sklaven - die sogenannten Zandsch - leben heute in der südirakischen Hafenstadt Basra. Laut den Forschenden ist ihre Geschichte kaum dokumentiert. Auch deshalb sind die Erkenntnisse so relevant. Es sei wichtig, zumindest einige der riesigen Strukturen für künftige Forschungen zu erhalten: Schließlich handelt es sich um das Erbe einer Minderheit.

Der Irak wird oft als Wiege der Menschheit bezeichnet. Archäologische Forschung war dort aber aufgrund von Konflikten über Jahrzehnte hinweg kaum möglich. Viele historische Artefakte wurden geplündert. In den letzten Jahren wurden die Ausgrabungen wieder aufgenommen und Tausende gestohlene Kulturgüter zurückgeführt.