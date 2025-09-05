Das Arbeitsklima am Arbeitsplatz ist wichtig für die Job-Zufriedenheit - das belegt noch mal eine Meta-Analyse für verschiedene Branchen.

Generell sind Leute zufriedener, wenn sie ihr Arbeitsumfeld als fair und gut gemanagt einstufen.

Im Gesundheitssystem wirkt es sich positiv aus, wenn sich die Mitarbeitenden emotional unterstützt und anerkannt fühlen. In anderen Branchen ist zum Beispiel eine transparente Kommunikation wichtig, und dass die Menschen das Gefühl haben, gemeinsame Ziele zu verfolgen.

Auf die Chefetage kommts an

Das Studienteam betont, dass beim Arbeitsklima die Chefetage eine große Rolle spielt - es braucht klare Führung, und dass den Mitarbeitenden bewusst ist, welche Werte in ihrer Organisation wichtig sind.

Die Studie ist in der World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development erschienen.