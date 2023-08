Alkohol soll ja angeblich entspannend wirken, auch auf die Blutgefäße - aber diese Behauptung wird jetzt in einer neuen Studie widerlegt.

Ein Forschungsteam aus Italien schreibt im Fachmagazin Hypertension, dass es Daten aus sieben früheren Studien nochmal analysiert hat. In denen ging es mit knapp 20.000 Teilnehmenden um den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Bluthochdruck. Bei Bluthochdruck verengen sich die Gefäße, und das Blut drückt stärker auf die Wände von Arterien und Venen: eine Belastung. Die Auswertung der Forschenden zeigt, dass schon geringe Mengen Alkohol direkt den Blutdruck erhöhen. Es gebe also in diesem Zusammenhang keinen "gesunden" Konsum.

Menschen, die täglich ein kleines Bier tranken oder ein kleines Glas Wein, hatten schon leicht erhöhten Blutdruck. Und je größer die Alkoholmenge, desto höher auch der Blutdruck. Das kann Folgen haben: Studien zeigen, dass jede Blutdrucksteigerung auch ein größeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringt. Da machen laut den Forschenden auch kleine Unterschiede etwas aus.