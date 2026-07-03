Viele Menschen leiden unter chronischen Rückenschmerzen und lassen sich deshalb zum Beispiel Massagen, Übungen oder Akupunktur verschreiben.

Das wirkt aber leider nur kurzfristig, lässt die Meta-Analyse eines internationalen Forschungsteams unter Leitung der Uni Bochum vermuten. Die Forschenden haben mehrere Studien mit insgesamt rund 70.000 Betroffenen ausgewertet. Das Ergebnis: Viele Therapien helfen einige Wochen lang gut gegen Rückenschmerzen - und zwar egal, ob es aktive Therapien wie Rückentraining oder passive wie Massagen sind. Aber nach etwa einem Jahr verpufft der Effekt in den meisten Fällen.

Die Fachleute fordern deshalb, dass Rückenschmerz-Betroffene langfristig unterstützt werden: nicht nur mit ein paar wenigen Therapie-Einheiten, sondern auch mit Coaching dazu, wie sie selbst mit ihrem Verhalten und Lebensstil was gegen die Rückenschmerzen tun können.