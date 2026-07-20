Wenn es bei Unwettern hagelt, dann aufgepasst:

Wer in Baden-Württemberg wohnt, kann besonders große Körner aufsammeln und einfrieren und damit der Forschung helfen. Mitarbeitende des Karlsruher Institut für Technologie kommen dann vorbei und holen die Hagelkörner ab.

Die Wetter- und Klimaforschenden wollen besser verstehen, wie Hagel entsteht und sich die Hagelkörner verhalten. Dazu werden sie vermessen und aufgeschnitten. Die Form eines Hagelkorns bestimmt zum Beispiel, wie es schmilzt, fällt und im Regenradar erfasst wird. Die Forschenden wollen mit ihrer Arbeit Wettervorhersagen verbessern.

Gesucht werden Hagelkörner ab einer Größe von vier Zentimetern, also in etwa ab der Größe eines Golfballs. Am liebsten ist es den Forschenden, wenn die Körner einzeln verpackt eingefroren werden. Kontaktieren kann man sie dann per Mail ans Karlsuher Institut für Technologie.