Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet, dass ein erster Mensch an der aktuellen Vogelgrippe-Variante gestorben ist.

Die Person ist schon Ende April in Mexiko-Stadt gestorben und wurde 59 Jahre alt. Sie hatte Symptome wie Fieber, Atemnot und Durchfall. Ein Labortest bestätigt, dass sie sich mit dem Vogelgrippestamm H5N2 infiziert hat. Das ist die aktuelle Variante, die weltweit in zahlreichen Geflügelbetrieben auftritt, in Amerika aber auch Milchkühe befällt. Sogar in der Antarktis haben sich Möwen angesteckt.

In den letzten zwanzig Jahren haben sich Menschen vor allem mit der Variante H5N1 infiziert - einige Hundert haben das nicht überlebt. Bei den verschiedenen Varianten stehen das H und das N für verschiedene Virusproteine. Die alte und die aktuelle Variante unterscheiden sich im N. Das steht für Neuraminidase. Die hilft den Viren, einfacher in Zellen reinzukommen.

Die WHO schätzt das Risiko, das durch die Viren für Menschen ausgeht, weiterhin als gering ein.