Insekten als Zutaten in Lebensmitteln - das ist in Mexiko gar nicht so selten.

Zum Beispiel schwimmt im Agavenschnaps Mezcal oft ein Wurm oder genauer gesagt eine Larve. Die soll dem Schnaps seinen besonderen Geschmack und eine schöne Farbe verleihen. Bis jetzt war aber offenbar unklar, um was für eine Tierart es sich dabei handelt. Ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Florida hat darum die DNA von Larven aus 21 verschiedenen Mezcal-Sorten untersucht. Fast alle gehörten zur gleichen Art - der Motte Comadia redtenbacheri. Die legt ihre Eier in Agaven ab und wenn die Larven schlüpfen, werden sie für den Schnaps eingesammelt. Die Forschenden warnen, dass die Mottenart durch das Sammeln in ihrem Bestand gefährdet werden kann - vor allem, weil die Nachfrage nach Larven als Zutat für Lebensmittel in Mexiko generell steige. Um die Arten zu schützen, wird mittlerweile schon daran geforscht, wie man die Larven auch industriell züchten kann.