WG-Zimmer in Deutschland kosten im Schnitt 414 Euro pro Monat.

Das geht aus einer Untersuchung hervor, die ein Institut zusammen mit dem Portal wg-gesucht gemacht hat. 25.000 Wohn-Angebote wurden dafür analysiert, in fast 100 Städten, in denen größere Hochschulen sind. Am teuersten sind WG-Zimmer in München, da kosten sie im Schnitt samt Nebenkosten 680 Euro pro Monat. In Frankfurt am Main kosten sie 550 und in Hamburg und Berlin 500 Euro. Die günstigsten WG-Zimmer gibt es in Ostdeutschland: In Cottbus liegt die Miete bei 230 Euro, auch in Wismar, Freiberg, Mittweida und Chemnitz liegt sie unter 300 Euro.

Wegen der Corona-Pandemie waren WG-Zimmer 2021 kurzzeitig günstiger geworden, weil viele Studierende erstmal nicht umgezogen sind. Aber mittlerweile sind die Kosten wieder gestiegen.