Wohnen wird immer teurer - das kriegen besonders Mieterinnen und Mieter zu spüren.

In einer Umfrage des Deutschen Mieterbunds sagen mehr als die Hälfte der Befragten, dass ihre Wohnkosten innerhalb eines Jahres gestiegen sind. Viele geben an, dass sie deshalb bei Freizeit und Urlaub gespart haben - genau so bei Klamotten, Möbeln oder Haushaltsgeräten.

Der Mieterbund sagt, dass Wohnen für immer mehr Menschen zum Risiko wird, in Armut reinzurutschen. Er fordert, dass der Staat auffängt, was auf dem Wohnungsmarkt schiefläuft.

Der Mieterbund sagt, dass er gut tausend Mieterinnen und Mieter repräsentativ befragt hat - und er hat Statistiken und Studien ausgewertet.