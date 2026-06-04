Wetterfühligkeit ist keine Einbildung: Unter anderem Migräne-Betroffene bekommen ihre Kopfschmerzen oft, wenn sich das Wetter ändert.

Ein internationales Forschungsteam, unter anderem der Universität Cincinnati, hat dafür jetzt eine Art Wetterbericht vorgelegt, zumindest für den Nordosten der USA. Die Ergebnisse sollen auf einer Fachtagung vorgestellt werden, die heute anfängt, dem American Headache Society Annual Scientific Meeting.

Die Forschenden haben die Daten von Patientinnen und Patienten genommen, die im Nordosten der USA im Rahmen von Studien Tagebuch über ihre Kopfschmerzen führten.

Kopfschmerz-Wetter

Ergebnis: Kopfschmerzen gab es immer besonders dann, wenn eine Kaltfront mit viel Regen aufzog.

Ein anderer Auslöser war das Bermudahoch - ein Hochdruckgebiet, das oft Sommerwetter in den Osten der USA bringt.

