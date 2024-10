Endometriose: Das ist eine Krankheit, die ziemlich viele Frauen betrifft. Sie kann für starke Schmerzen während der Menstruation sorgen, und schwanger werden wird auch schwerer.

Allerdings ist es sehr aufwändig, die Krankheit gesichert nachzuweisen. Dafür muss eine OP gemacht werden. Forschende in den USA haben eine kleine Studie mit wenigen Frauen gemacht, und sie sagen, dass man Endometriose auch an bestimmten Stoffen im Darm erkennen kann. Die Stuhlproben von Frauen mit Endometriose waren in der Studie etwas anders als die von Frauen ohne die Krankheit.

Andere Forschende, die sich die Studie angeschaut haben, sagen, dass es sehr hilfreich wäre, wenn man sich eine OP sparen könnte und Endometriose allein durch Stuhlproben feststellen könnte. Aber sie sagen auch, dass dafür noch mehr Forschung und genauere Studien nötig sind.