Überall auf der Welt leben winzige Organismen - Bakterien, Pilze, Parasiten, Viren.

Während wir bei uns Menschen schon viel darüber wissen, welche dieser Mikroben in und auf unserem Körper unterwegs sind, gibt es bei Bäumen bisher wenig Forschung dazu - gerade, was das Innere der Baumstämme angeht.

Jedes Baumart hat eigenes Mikrobiom

Forschende unter anderem von der US-Uni Yale haben das jetzt zum ersten Mal systematisch untersucht, und festgestellt, dass in jedem einzelnen Baumstamm bis zu eine Billion Mikroben leben. Und: Jede Baumart hat ihr ganz eigenes Mikrobiom, schreiben die Forschenden im Fachblatt Nature.

Mikrobiom vom Menschen ist aber größer

Die Gruppe hat Holzproben von mehr als 150 Bäumen aus 16 verschiedenen Baumarten analysiert - darunter Birken, Eichen, Buchen und Eschen. Dabei fand sie auch mehr als 200 Bakterien und Pilzarten, die nur im Holz der Bäume vorkommen. Laut den Forschenden ist das Mikrobiom von Baumstämmen insgesamt zwar kleiner als das von uns Menschen - das sei aber normal, denn unser Körper bietet Mikroorganismen bessere Lebensbedingungen, vor allem mehr Nährstoffe.

Die Gruppe sagt: Ihre Studie zeigt, dass jeder Baumstamm ein eigenes kleines Ökosystem ist - wie sich das Mikrobiom auf die Gesundheit der Bäume auswirkt, ist noch unklar.

