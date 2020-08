Mal wieder nicht aufgepasst - und schon ist der Tee kalt.

Wer eine Mikrowelle hat, kann den Tee einfach darin aufwärmen. Allerdings wird die Flüssigkeit ja beim Erhitzen in der Mikrowelle nicht gleichmäßig warm, sondern oben viel heißer als unten. Dieses Problem hat ein Forschungsteam aus China jetzt gelöst - und zwar mit einem speziellen Becher, der über das Gefäß gestülpt wird.

Die Forschenden beschreiben in einem Fachmagazin, dass dieser Becher-Aufsatz versilbert ist. Klingt wie eine schlechte Idee in der Mikrowelle, wegen der Brandgefahr. Aber laut den Forschenden ist das kein Problem, wenn Form und Größe der Metallstruktur genau richtig designed sind. Sie arbeiten jetzt mit einem Mikrowellen-Hersteller zusammen, damit ihr Zubehör zum Erhitzen von Flüssigkeiten bald in den Handel kommen kann.

Beim Erhitzen von fester Nahrung ist eine Lösung zur gleichmäßigen Erhitzung in der Mikrowelle wohl schwieriger. Laut den Forschenden sind alle erfolgversprechenden Methoden dafür momentan noch viel zu teuer für praktische Anwendungen.