In Deutschland gibt es zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga der Männer eine Frau als Cheftrainerin - nämlich bei Union Berlin.

In Australien wird jetzt sogar die Armee von einer Frau geführt. Dort hat Verteidigungsminister Richard Marles gesagt, dass Generalleutnant Susan Coyle das Kommando für die Landstreitkräfte übernimmt. Es ist das erste Mal, dass eine Frau auf diesen Posten kommt. Der Verteidigungsminister spricht von einem historischen Augenblick.

Coyle ist schon seit 30 Jahren bei der australischen Armee. Sie war in Einsätzen in Afghanistan, im Nahen Osten und auf den Salomoninseln in der Südsee.

Aktuell ist die australische Armee in einer großen Transformationsphase. Das Militär bekommt weitreichende Waffen, Drohnen und andere Kampfmittel. Auch Cyber-Kriegsführung soll stärker in den Fokus kommen.