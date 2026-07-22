Milky Way flip - das ist kein neuer Schoko-Riegel.

Sondern eine neue Theorie, was mit unserer Galaxie, der Milchstraße, mal passiert sein könnte. Vor ungefähr zehn Milliarden Jahren könnte sie nämlich mal geflippt sein, also quasi ungekippt, um mehr als 90 Grad. Das berichten Forschende der Universität Durham in England. Sie stellen ihre Theorie diese Woche auf einer Astronomie-Fachtagung in England vor. Damals ist die Milchstraße mit einer Zwerggalaxie zusammengestoßen. Und dabei soll es zum Umkippen gekommen sein.

Die Fachleute hatten sich gewundert, dass der Außenbereich unserer Galaxie nur ziemlich langsam rotiert. Sie haben die Milchstraße dann mit ähnlichen Galaxien verglichen und festgestellt, dass diese langsame Rotation oft dann vorkommt, wenn es große Kollisionen gegeben hatte. Und diese Michstraßen-ähnlichen Galaxien waren danach umgekippt, rotierten also anders durchs All.

Vielleicht hat es also auch einen Milky Way flip gegeben.