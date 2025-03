Im Gespräch mit anderen Menschen ist nicht nur wichtig, was wir sagen, sondern auch unsere Mimik.

Wenn wir signalisieren wollen, dass wir etwas nicht verstanden haben, spielen offenbar bestimmte Bewegungen unserer Augenbrauen ein besondere Rolle. Ein Team von der Uni Nimwegen hat das in verschiedenen Experimenten untersucht. Zunächst hat es sich in zehn aufgezeichneten Dialogen die Gesprächsinhalte und die Mimik der Gesprächspartner genau angesehen. Insgesamt knapp 600 Mal hakten die zuhörenden Testpersonen nach, weil sie etwas nicht verstanden hatten - zum Beispiel "Hä?" oder "Du meinst John?". In der Hälfte der Fälle zogen sie während der Frage die Augenbrauen entweder hoch oder zusammen. Beim Zusammenziehen der Augenbrauen bekamen die Testpersonen die zufriedenstellendste Antwort auf ihre Frage. Auch wenn sie nichts sagten und nur die Augenbrauen zusammenzogen, verstand die sprechende Person das wohl als Signal für eine mangelndes Verstehen bei ihrem Gegenüber und redete deutlich ausführlicher.

Die wichtige Rolle der Augenbrauen bedeutet laut den Forschenden auch, dass Sonnenbrillen oder Botox-Behandlungen die Kommunikation einschränken könnten. Sie schreiben im Fachmagazin der Royal Society Open Science, dass ihre Ergebnisse in Zukunft vielleicht bei der Entwicklung von sozialen Robotern oder Avataren helfen könnten.