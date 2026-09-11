Um besser an Beute zu kommen, haben manche Tiere im Laufe der Evolution trickreiche Täuschungen entwickelt.

Das ist auch so bei der Spinnenschwanzviper. Diese Schlangenart lebt in einem Gebirge im Westen des Irans - Zagros-Gebirge - und hat runzlige braungefleckte Schuppen. Aber das Besondere an ihr ist die Schwanzspitze: Die sieht nähmlich aus wie eine Spinne - mit einem kugeligen Leib und abstehenden beinähnlichen Fortsätzen. Damit lockt die Spinnenschwanzviper Vögel an, um sie zu fressen.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam erstmals ins Innere so einer besonderen Schwanzspitze geschaut. Und das war überraschend, schreiben die Forschenden im Fachmagazin The Anatomical Record. Denn die Schwanzwirbel des Schlangenskeletts sehen ganz normal aus - nichts deutet darauf hin, wie ungewöhnlich der Schwanz von außen wirkt. Das bedeutet laut einem beteiligten Paläontologen: Wir können auch aus fossilen Skeletten nicht sicher schließen, wie das lebende Tier wirklich ausgesehen hat.