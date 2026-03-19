Auf dem Mars gibt es wahrscheinlich Edelsteine, so wie bei uns auf der Erde.

Der Mars-Rover Perseverance hat Gesteinsbrocken aus verschiedenen Mars-Gebieten durchleuchtet und darin das Mineral Korund entdeckt. Das berichtet ein Forschungsteam auf einer Fachkonferenz in Texas.

Korund kann verschiedene Farben haben, je nachdem, welche Metalle es enthät. Chrom macht das Mineral rot, dann bezeichnet man es als Rubin. Eisen färbt es blau, dann wäre es ein Saphir. Die Korund-Einschlüsse sind aber wohl so klein, dass man auf den Perseverance-Bildern nicht sehen kann, ob es sich um Saphire oder Rubine handelt.

Sicher ist aber: Die Edelsteine müssen anders entstanden sein als auf der Erde. Wichtig dafür sind großer Druck und hohe Temperaturen - die hat bei uns die Plattentektonik geliefert. Auf dem Mars haben laut den Forschenden dagegen wahrscheinlich Meteoriten für die richtigen Edelstein-Bedingungen gesorgt: Bei ihrem Einschlag wurde der Mars-Staub möglicherweise stark zusammengepresst und erhitzt.