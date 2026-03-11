Es gibt wohl wirklich ein noch härteres Material als Diamanten.

Das wurde seit Jahrzehnten vermutet, aber bisher nie überzeugend bestätigt. Jetzt liefert eine Studie im Fachmagazin Nature neue Belege. In einem Artikel dazu schreibt ein Mineraloge, dass er die Studie begutachtet hat und jetzt glaubt, dass es keine Zweifel mehr geben kann an dem megaharten Material namens Lonsdaleit.

Bisher wurde vermutet, dass es zum Beispiel in Meteoriten enthalten ist. Weil die hohem Druck ausgesetzt sind, wenn sie auf die Erde treffen. Jetzt konnten die Forschenden auch künstlich Lonsdaleit herstellen: Dafür haben sie spezielles Graphit genommen und es unter extremem Druck bei hohen Temperaturen komprimiert.

Raus kam ein Material, dass in Tests härter, steifer und sauerstoffbeständiger war als Diamanten. Mit denen hat Lonsdaleit einiges gemeinsam, denn es besteht auch aus dicht gepacktem Kohlenstoff - allerdings ist seine Gitterstruktur nicht würfelförmig, sondern sechseckig. Das bringt dicht gepackt mehr Härte. So ein Material könnte zum Beispiel gut sein für technische Anwendung.

Für das künstlich hergestellte Lonsdaleit haben die Forschenden spezielles Graphit genommen und es unter dem 200.000-fache des Atmosphärendrucks - bei Temperaturen zwischen 1.300 und 1.900 Grad Celsius komprimiert. In Röntgenuntersuchungen zeigte sich dann eindeutig die sechseckige Gitterstruktur von Lonsdaleit.