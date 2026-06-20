Die gute Nachricht vorweg: Auch auf Social Media hat sich durchgesetzt, dass Sonnencremes uns schützen.

Allerdings gibt es immer mal wieder Videos, in denen Menschen behaupten, sich in der Sonne zu braten, sei harmlos, oder eigentlich mache die Creme krank und nicht die Sonne. Eine Analyse der kanadischen Uni Alberta, veröffentlicht im Fachmagazin Plos Digital Health, hat fast 1.000 TikTok Videos mit entsprechenden Hashtags untersucht. Die überwiegende Mehrheit benennt Sonnencreme als das, was sie ist: Ein Schutz für unsere Haut vor schädlicher UV-Strahlung. Nur sechs Prozent der Videos enthielt Kritik an Sonnenschutz. Das Problem ist, dass es zwar sehr wenige Videos mit solchen falschen Behauptungen gibt, die verbreiten sich aber schnell und haben oft viel mehr Interaktionen als der ganze Rest.

Die Forschenden sagen, dass sie die allgemeine Ansage, TikTok sei voll von Misinformation beim Thema Sonnenschutz nicht teilen - das betreffe nur einen Bruchteil der Videos - die führten aber bei einer bestimmten Zielgruppe zu großer Resonanz.