Der größte Schatz von Mistkäfern ist - Mist. Die Insekten rollen die Hinterlassenschaften von anderen Tieren - etwa Kuhfladen - zu Kugeln zusammen und vergraben sie, um davon den Mistkäfer-Nachwuchs zu ernähren.

Auf der Suche nach dem optimalen Ort zum Vergraben transportieren die Käfer die Kugeln aber über teils weite Strecken. Bei einer Mistkäfer-Art aus Südafrika arbeiten dafür Männchen und Weibchen ganz schön effektiv zusammen.

Biologie-Forschende haben Folgendes beobachtet: Wenn das Mistkäfer-Pärchen mit der Kugel vor einem Hindernis steht, hebt das Männchen die Kugel an und das Weibchen macht sozusagen Kopfstand, um die Kugel mit den Hinterbeinen weiter nach oben und über das Hindernis zu schubsen. Bei Versuchen im Labor waren die Pärchen auf unebenem Gelände deutlich schneller als einzelne Mistkäfer - die Teamarbeit ist also auf dem Waldboden ein großer Vorteil.

Die Forschenden sagen, es sei das erste Mal, dass man eine so koordinierte Transport-Zusammenarbeit bei Tieren beobachtet hat, jedenfalls in Situationen, in denen sie keinen klaren Zielort vor Augen haben.

Es berichtet auch der britische Guardian.