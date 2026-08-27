Mit 106 Jahren versuchen wohl die wenigsten Menschen noch, einen Sport-Wettbewerb zu gewinnen.

Der Thailänder Sawang Janpram aber schon. Er war der älteste Teilnehmer bei den World Masters Athletics Championships in Südkorea - das ist die Leichtathletik-WM für Seniorinnen und Senioren (was übrigens "ab 35 Jahren" ist). Janpram hat dabei im Diskuswurf sogar den Weltrekord verbessert. Er warf die Diskus-Scheibe 7,59 Meter weit - das ist Rekord in der Altersklasse ab 105 Jahren. Tatsächlich war Janpram der einzige Athlet in seiner Altersklasse - damit war ihm die Goldmedaille praktisch sicher. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap schreibt aber, dass er den Wettkampf trotzdem sehr ernst genommen hat. Janpram tritt am Wochenende auch noch im Speerwurf an.

Der 106-Jährige ist erst mit 80 Jahren ernsthaft zum Sport gekommen - als er mit ansehen musste, wie ein enger Freund seine Gesundheit verlor und bettlägrig wurde. Das wollte Janpram nicht auch erleben und trainiert seitdem regelmäßig. In den letzten zehn Jahren hat der Thailänder viele Wettbewerbe gewonnen.