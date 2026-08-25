Plastikmüll ist ein großes Problem unserer Welt, Lebensmittel-Mangel auch. Ein Forschungsteam aus den USA sagt, dass es vielleicht eine Lösung für beides gefunden hat - es hat essbare Kekse aus Plastikflaschen entwickelt.

Diese Kekse würden auf jeden Fall zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln zählen, wie der Herstellungsprozess zeigt: Zuerst werden Plastikflaschen zusammen mit Mais-Stängeln durch Hitze in Bestandteile aufgelöst. Die werden dann von genetisch veränderten Hefepilzen in nützliche Stoffe umgewandelt: Proteine, Fette und außerdem Vanille-Aroma und Vitamin A. Dazu werden weitere Zutaten gemischt, und das Ganze wird im 3D-Drucker in Keksform gebracht.

Das Team will sein Verfahren Ende August auf einem Kongress der American Chemical Society präsentieren. Probiert hat es die Kekse noch nicht, dafür muss die Uni noch das Go geben.

Andere Fachleute bezweifeln, dass Menschen freiwillig Kekse aus Plastik essen. Außerdem sei das Verfahren zu aufwändig, als dass man damit im großen Stil Umfang Plastik recyceln könne.