Wenn ihr beim nächsten Sonne genießen draußen eine Hummel seht - am besten schnell fotografieren.

Denn das kann der Wissenschaft helfen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Bayern und das Braunschweiger Thünen-Institut rufen zu einer bundesweiten Hummel-Challenge auf. Bis zum neunten April kann man über die App ObsIdentify Hummeln melden und Fotos hochladen. Eine KI bestimmt die Hummelart, Fachleute schauen sich die Bilder aber auch noch an.

In den letzten Jahren gab es solche Aufrufe auch schon, dabei wurden auch besonders seltene Wildbienen, wie die Mooshummel an der Nordseeküste nachgewiesen und die Pyrenäenhummel im Alpenraum. Spektakulär fanden die Experten außerdem eine Tonerdhummel in Oberbayern. Sie wurde den Angaben nach zum ersten Mal in Deutschland fotografiert.