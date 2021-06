Auch wenn man tot ist, hat man nicht immer seine Ruhe vor der Verwandtschaft.

Ein Forschungsteam berichtet in einem Fachjournal, dass es in Europa im frühen Mittelalter wohl immer mal wieder vorkam, dass Angehörige die Gräber geöffnet haben - um Grabbeigaben herauszuholen. Das konnten die Forschenden an mikroskopisch kleinen Spuren feststellen, die die Beigaben hinterlassen hatten. Zum Beispiel waren noch Metall-Flocken zu finden, aber nicht mehr das dazugehörige Schwert.

Die Forschenden sagen aber, dass die Angehörigen wohl nicht einfach gierig waren. Es waren nicht immer die wertvollsten Gegenstände aus dem Grab, die mitgenommen wurden. Die Forschenden vermuten, dass nur das wiedergeholt wurde, das für die Familie noch von Wert war. Damals traditionell persönliche Gegenstände des Toten wie ein Messer blieben im Grab.

Zu einem sehr kleinen Teil wurden die Gräber wohl auch geöffnet, um zu verhindern, dass Tote als Zombies zurückkehren. Dann hatte jemand zum Beispiel die Füße vom Leichnam abgetrennt.