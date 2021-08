Auch unter dem Meer gibt es noch Wasser.

Solche Süßwasser-Speicher unter dem Meeresboden sind in den letzten Jahren öfter entdeckt worden. Jetzt hat ein Forschungsteam (vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung) aus Kiel wahrscheinlich auch ein Süßwasser-Reservoir im Mittelmeer entdeckt, etwa drei Kilometer vor der Küste Maltas.

Das Wasser hat sich dort wohl während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren in einer dicken Kalksteinschicht gesammelt. Damals lag der Meeresspiegel noch tiefer und dieser Teil des Mittelmeers war noch Land. Regenwasser konnte im Kalkstein versickern und wurde durch Ablagerungen dann wohl abgeschlossen.

Die Forschenden hoffen, dass auch in anderen Kalksteinschichten unter dem Mittelmeer noch Süßwasser, also Trinkwasser zu finden ist. Das könnte bei der Wasserknappheit in der Region helfen. Wie viel Wasser in dem mutmaßlichen Speicher vor Malta sein könnte, ist aber unklar. Außerdem füllt es sich wohl auch nicht mehr wieder auf - eine Nutzung wäre also auch keine nachhaltige Lösung für die Wasserknappheit.