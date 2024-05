In Deutschland ist 5G als Mobilfunkstandard noch längst nicht bei allen angekommen - unter anderem in Japan wird schon an 6G gearbeitet.

Da haben Forschende nach einem Medienbericht den Prototyp eines 6G-Geräts gezeigt, das Daten mit einer Geschwindigkeit von 100 Gigabit pro Sekunde übertragen hat. Zum Vergleich: Bei 5G liegt die Obergrenze technisch bei 10 Gigabit. Der normale Handynutzer hat selbst die wahrscheinlich noch nie erlebt. 5G-Mobilfunkverträge in Deutschland lassen in der Regel nur einen Bruchteil davon zu: 300 bis 500 Megabit pro Sekunde. Was 100 Gigabit pro Sekunde bedeuten, soll ein Beispiel zeigen: Ein zweistündiger Netflix-Film mit einer Größe von 1,5 Gigabyte ließe sich damit etwa achtmal herunterladen - innerhalb einer Sekunde. Noch ist 6G aber noch eine Vision für die Zukunft. Ein Mobilfunkhersteller geht davon aus, dass die Technik 2030 marktreif ist.