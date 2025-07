Kurze Wege, alle Alltagsziele schnell zu Fuß oder mit dem Rad erreichen - das ist die Idee, die sich hinter der 15-Minuten-Stadt verbirgt.

Und das funktioniert in Deutschland ziemlich gut, sagt eine Studie vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Die zeigt, dass Supermärkte, Kitas, Schulen oder Arztpraxen nicht nur in Großstädten, sondern auch schon in vielen kleineren und mittleren Gemeinden gut erreichbar sind.

Im Durchschnitt erreichen die Menschen hierzulande etwa drei Viertel aller wichtigen Einrichtungen binnen 15 Minuten. Die Forschenden vom Bundesinstitut sagen, genau das steigert die Lebensqualität und schützt Umwelt und Klima.

Die Studie empfiehlt auch, die Bedingungen für Fuß- und Radverkehr weiter zu verbessern - zum Beispiel durch breitere Fuß- und Radwege, weniger Barrieren, weniger Autoverkehr. Wichtig ist dabei aber auch gute Kommunikation und, dass die Menschen eingebunden werden.