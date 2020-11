Mit dem Hyperloop, einer Art Rohrpost, könnten Menschen in Zukunft super schnell reisen.

Die Strecke zwischen New York und der US-Hauptstadt Washington könnte man dann zum Beispiel in einer halben Stunden schaffen - ein Flug dauert eine Stunde. An der Hyperloop-Technik wird weltweit geforscht. In den USA ist ein Team jetzt nach eigenen Angaben einen entscheidenden Schritt weiter: Das Hyperloop-Transportsystem der Firma Virgin hat demnach in Nevada die erste Testfahrt mit Passagieren bestanden. Zwei Mitarbeitende wurden damit transportiert - bei einer Geschwindigkeit von 172 Kilometern pro Stunde.

Dabei kann ein Hyperloop-Antrieb noch deutlich schneller werden. Momentan sind mehr als 460 Kilometer pro Stunde drin - es könnten aber auch mal über 1000 werden. Bis 2030 will Virgin eine Hyperloop-Strecke Betrieb nehmen. Die Idee zu der Technologie stammt von Tesla-Gründer Elon Musk.

