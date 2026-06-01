Taxiunternehmen leiden seit Jahren unter der billigeren Konkurrenz durch Fahrvermittler wie Uber oder Bolt. Die Stadt Köln geht jetzt dagegen vor.

Fahrten über die Apps dürfen da ab heute nur noch höchstens 20 Prozent günstiger sein, als wenn man ein reguläres Taxi ruft.

Was Kritiker und Befürworter sagen

Kritiker werfen Unternehmen wie Uber vor, Taxi-Unternehmen mit Dumping-Preisen vom Markt zu drängen und seine Fahrer auszubeuten.

Befürworter wie der Bundesverband "wirfahren" kritisiert, dass jetzt Menschen, die sich bisher aus Preisgründen kein Taxi leisten konnten, durch die neue Regelung von bezahlbarer Mobilität ausgeschlossen werden.

Köln erhöht Taxi-Preis

Taxi-Unternehmen zählen zum öffentlichen Personenverkehr, die Preise legen die Städte jeweils selbst fest. In Köln hatte der Rat eine Erhöhung des Kilometerpreises von 2,60 auf 2,90 Euro beschlossen, die ebenfalls jetzt gilt.

Im Januar hatte die Stadt Essen schon Mindestpreise für Mietwagenfahrten vorgegeben. Die Fahrvermittler klagten aber dagegen - und bekamen Recht, inzwischen dürfen sie ihre Preise dort wieder nach Belieben festsetzen.