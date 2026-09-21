In Deutschland nutzen die Menschen für kürzere Strecken immer häufiger Bus und Bahn.

Das Statistische Bundesamthat im öffentlichen Nahverkehr im ersten Halbjahr 2 Prozent mehr Fahrgäste gezählt. Die Fachleute sagen: Damit gibt es auch drei Jahre nach Einführung des Deutschlandtickets immer noch ein kleines Wachstum im ÖPNV.

Im Fernverkehr sind die Fahrgastzahlen dagegen im ersten Halbjahr leicht runtergegangen. Bei den Fernbussen gab's zwar ein Plus von 10 Prozent. Aber bei den Eisenbahnen, die den größten Teil der Menschen auf der Langstrecke transportieren, waren es 3 Prozent weniger Fahrgäste. Unterm Strich bleibt damit im Fernverkehr ein Minus von zwei Prozent. Die Fachleute sagen, es könnte an wetterbedingten Problemen bei der Bahn gelegen haben.