Die Zeiten, in denen mit E-Autos hauptsächlich kurze Strecken gefahren wurden, sind offenbar vorbei. Dazu gibt es jetzt eine größere Mobilitätsstudie.

Die kommt zu dem Schluss, dass es bei der Nutzung von Elektro-Autos und Verbrennern kaum noch Unterschiede gibt. Die gemessenen Streckenlängen waren ganz ähnlich, bei den Jahresfahrleistungen lagen die E-Autos im Schnitt bei etwas mehr als 14.500 Kilometern - bei neueren Verbrennern etwas höher.

Für die Studie zur Alltagsmobilität wurden zwischen Mai 2023 und Juni 2024 mehr als 400.000 Personen befragt. Raus kam dabei auch, dass immer noch mehr als die Hälfte aller Wege mit dem Auto gefahren werden. Aber auch das Zufuß-Gehen ist mehr geworden. Und seit dem Deutschlandticket fahren auch wieder mehr Leute mit der Bahn.