Auf dem Mond sind schon dutzende Raumsonden gelandet.

Eine der ersten war Luna 9. Mit ihr gelang der Sowjetunion 1966 die erste weiche Mondlandung - das heißt, die Sonde blieb bei der Landung intakt und funkte tagelang Fotos zur Erde.

KI hat Sonde vermutlich gefunden

Unklar ist aber, wo genau die Sonde landete. Jetzt hat ein Team unter Leitung des University College London die Lage ziemlich gut eingegrenzt. Es hat eine KI darauf trainiert, auf Weltraumfotos menschliche Artefakte aufzuspüren. Tatsächlich fand die KI etwas in der Gegend, in der die Sonde vermutet wird.

Jetzt kann der Ort gezielter untersucht werden. Unter anderem kann man dann herausfinden, wie sich Material von der Erde auch über lange Zeit auf dem Mond hält.

Beweis für festen Mondboden

Luna 9 brachte 1966 den Beweis, dass der Mondboden fest und stabil ist und Raumfahrzeuge sowie Menschen bei einer Landung nicht im Mondstaub versinken.