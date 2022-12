Seine unbemannte Crew-Kapsel ist, von drei Fallschirmen gebremst, vor der Küste von Mexiko im Pazifik gewassert. Vorher war die europäische Antriebs- und Versorgungseinheit des Raumschiffs vom Besatzungsmodul abgetrennt worden, um in der Erd-Atmosphäre zu verglühen.

Das Raumschiff war vor knapp einem Monat im Rahmen der Artemis-1-Mission mit einer Rakete ins All geflogen - nach mehreren Startverschiebungen. Danach erledigte Orion seine Aufgaben laut Nasa erfolgreich - darunter ein naher Vorbeiflug am Mond und das Einschwenken in dessen Umlaufbahn.

Test für bemannte Mondmissionen

Das Ganze ist ein Test für künftige bemannte Mondmissionen. 2024 sollen erstmals Astronauten mit Orion fliegen. Für einen späteren Zeitpunkt ist auch eine Mission mit Landung auf dem Mond geplant.