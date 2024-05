Im Weltraum verlieren Astronautinnen und Astronauten schnell an Muskelmasse und auch ihre Knochenstruktur wird geschädigt.

Deshalb müssen Teams im Weltraum ständig Sport machen, um sich fit zu halten. Dafür schlagen Forschende jetzt eine neue Möglichkeit vor. Sie schreiben im Fachmagazin Royal Society Open Science, dass Raumfahrende auf dem Mond am besten waagerecht in einem Zylinder rennen: Ein bisschen vergleichbar mit Motorrädern an einer Steilwand vom Jahrmarkt - dort macht das die Fliehkraft möglich. Und diese Bedingungen entsprechen wohl etwa dem Effekt, den die Anziehungskraft des Mondes auf Raumfahrende hat.

Die Forschenden sagen deshalb, dass auf dem Mond ein Lauftraining in so einem Zylinder effektiver wäre als auf einem Laufband. Wenn Astronautinnen und Astronauten darin täglich rennen würden, könnte das Muskel- und Knochenschwund sehr gut entgegenwirken.