Wenn eine Rakete startet, dann ist das so laut, wie kaum etwas anderes auf der Welt: Raketenstarts gehören zu den lautesten Geräuschen überhaupt.

Ein Forschungsteam hat deshalb die Lautstärke der Rakete der neuen Nasa-Mondmission Artemis 1 untersucht. Die Trägerrakete SLS war Mitte November gestartet und war aus anderthalb Kilometern Entfernung noch 136 Dezibel laut. Das ist so viel wie der Start eines Düsenjets. Selbst in mehr als fünf Kilometern Entfernung von der Startrampe wurden noch 129 Dezibel gemessen, also mehr als eine Kettensäge oder ein Presslufthammer. Wie laut es direkt an der Startrampe war, wurde nicht gemessen.

Die Grenze, was Menschen noch schmerzfrei hören können, liegt bei 125 Dezibel, jeder Schritt von zehn Dezibel fühl sich an wie doppelt so laut.

Die Studie soll helfen zu untersuchen, wie sehr Raketenstarts die Umgebung beeinflussen. Lauter als Raketen sind sonst wohl nur noch Bomben und Vulkanausbrüche. Auch die Saturn V-Rakete in den 60er und 70er Jahren war schon etxrem laut gewesen, sie hatte aber weniger Schub als die neue Nasa-Mondrakete.

Das Team berichtet über seine Messungen im Fachmagazin Jasa Express Letters.