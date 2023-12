Vielleicht noch mal überlegen, ob man die Lieblings-Songs mit jedem online teilt.

Im Fachmagazin Plos One ist jetzt eine Studie erschienen, in der Forschende sagen, dass sie anhand der Lieblingsmusik Rückschlüsse auf unsere moralischen Werte machen können. Dafür haben sie einen vorhandenen Datensatz verwendet, in dem mehr als 1.000 Facebook-User Fragebögen zu ihren moralischen Werten ausgefüllt haben. Dann haben sie sich angeschaut, welche Songs diese Menschen besonders oft geliked haben. Die Lieder wurden dann analysiert: Welche Geschichte wird erzählt; welche moralischen Werte und Emotionen werden angesprochen. Auch die Melodien wurden untersucht.

Musik-Analyse bringt Aufschluss

Der Studie zufolge ließen sich bestimmte moralische Werte vorhersagen und zwar besser als mit anderen Modellen. So ließ sich über die Liedtexte zum Beispiel sagen, ob jemand eher traditionell-konservativ ist oder ob er Respekt vor Hierarchien hat. Den Forschenden zufolge könnten ihre Ergebnisse in vielerlei Hinsicht genutzt werden: Um Musik weiter zu personalisieren, für Musiktherapien oder um die Musik von Werbekampagnen auf die Zielgruppe zuzuschneiden.