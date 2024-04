Bewegung ist gesund - aber viele Menschen bewegen sich zu wenig.

Ein Forschungsteam aus den USA hat mehrere Varianten getestet, um Leute zu mehr Bewegung zu motivieren. Ein ganzes Jahr lang wurden knapp 1000 Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen regelmäßig daran erinnert, Sport zu machen oder spazieren zu gehen. Einige sollten Punkte sammeln wie in einem Spiel, und bekamen Auszeichnungen. Andere bekamen bei Bewegung ein bisschen Geld, aber verloren das wieder an jedem Tag, an dem sie sich nicht bewegten. Es zeigte sich: Am meisten bewegten sich die Leute, bei denen beides kombiniert wurde: Also Spiel und drohender Geldverlust.

Die Forschenden sagen: Wer sich motivieren will, könnte mit Freunden und Familie bestimmte Ziele vereinbaren - und wenn die nicht erreicht werden, muss man Geld zahlen, das dann zum Beispiel gespendet wird.