Wie bleiben wir bei einer Sache am Ball und erreichen ein gestecktes Ziel?

Motivations-Forschende schreiben im Fachjournal PNAS, dass Orexin-Neuronen im Hirn eine entscheidende Rolle bei der Disziplin spielen. Bekannt war schon, dass diese Nervenzellen Schlaf, Appetit und Energieverbrauch regulieren.

In der japanischen Studie haben die Forschenden die Nervenzellen bei Ratten beobachtet, während die sich ein Leckerli erarbeitet haben. Ratten mit ausgeschaltetem Orexin nahmen viel weniger Anstrengung in Kauf. Laut Studie setzt die Neuronen-Aktivität wahrscheinlich einen Mechanismus in Gang, der Erwartungen in Handeln umsetzt.

Das Team ist auf der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für Menschen, die Probleme haben, sich zu motivieren und selbstgesteckte Ziele zu verfolgen. Das ist häufig bei psychischen Störungen wie Depressionen, Sucht oder ADHS der Fall.